Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu

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Ardahan’ın Damal ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, Damal ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürürken araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı. Araçlarında dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarına vuran dolunun çıkardığı sesler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Dolu yağışı ile birlikte karayolu da beyaz örtüyle kaplandı.

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