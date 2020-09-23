Başkan Demir, muhtarlarla bir araya geldi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Demir, pandemi sürecini ve sonrasını değerlendirerek, yapılması planlanan projeler ve hizmetleri hakkında mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.

Başkan Demir, “Ardahan Belediyesinin gerçekleştireceği projeleri noktasında mahalle muhtarlarına büyük sorumluluk düşüyor. Sizin de fikirlerinizle oluşan projelerimize destek olun, yapılması gereken ne varsa hep birlikte yapalım. Asli görev ve sorumluluklarımızı vatandaşıma en kısa sürede hizmet verebilmek adına yine birlikte canla başla çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ayrıca muhtarların istek ve taleplerini not eden Başkan Demir, belediyenin trafikte tek yön uygulaması kapsamında muhtarlara bilgi verdi.

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