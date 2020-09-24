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Vali Hüseyin Öner, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti

İHA

Vali Hüseyin Öner, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti

Çanakkale Zaferi’ni geniş kitlelere aktarmak amacıyla 81 ili dolaşan, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ardahan’a geldi.
"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Ardahan’da Milli Egemenlik Parkında vatandaşlarla buluşan müzeyi ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeleri inceledi, dijital gösterileri izledi.
Vali Öner, milletimiz için büyük anlam ve önem taşıyan övünç kaynağımız Çanakkale Zaferi’nin hep diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Serhat şehir Ardahan’a gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.
Pandemi kuralları çerçevesinde müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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