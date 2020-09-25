Vali Hüseyin Öner, DSİ hizmet binasında incelemelerde bulundu

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İnşaat çalışmalarında sona gelinen Devlet Su İşleri (DSİ) Ardahan Şube Müdürlüğü Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, DSİ Kars Bölge Müdürü Şükrü Baysal ve diğer yetkililerle birlikte 30 dönümlük arsa üzerine kurulan modern makine parkı, idari ve sosyal binaların yer aldığı kampüsü gezen Vali Öner, yüklenici firma yetkilisinden inşaat çalışmalarının durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Öner, inşaatın tamamlanarak binaların hizmete alınmasıyla birlikte DSİ’nin bölgede daha performanslı ve kapsamlı hizmetler yürüteceğini söyledi.

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