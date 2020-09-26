Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama

İHA

Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan kentteki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin, mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedildiğini ve bu tedbir kararlarının ihlali nedeniyle şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulandığını belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün basında adı geçen S.Ü.'nün boşandığı eşiyle ilgili şikayetlerine dair 2011 ile 2020 yılları arasında 18 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi. Kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili soruşturmaların etkin şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Bu soruşturmalardan dördünde şüphelinin mağdur ve ailesine yönelik gerçekleştirdiği tehdit, hakaret, yakarak mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından şüphelinin cezalandırılması istemiyle kamu davası açılırken, bir soruşturma da uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Diğer 15 dosyada ise delil yetersizliği sebebiyle takipsizlik kararı verilmekle birlikte 2020 yılında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından ötürü başlatılan üç soruşturma ise halen derdest durumdadır. Şüpheli bu süreçte kayın biraderine yönelik mala zarar verme eyleminden dolayı 2 ay süresince tutuklu kalmıştır. Mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 6284 sayılı kanun uyarınca aşamalarda 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Yine bu tedbir kararlarının ihlali nedeni ile şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulanmıştır."

Açıklamada, haberlere yansıyan bir kısım iddiaların yıllar öncesine ait olduğu, ileri sürülen yeni iddiaların da açılan soruşturma kapsamında titizlikle araştırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maskesi yıpranan yaşlı adama, Vali Öner yeni maske verdi
YEREL HABERLER Maskesi yıpranan yaşlı adama, Vali Öner yeni maske ...
Ardahan’da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ardahan’da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı
Vali Hüseyin Öner, DSİ hizmet binasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Öner, DSİ hizmet binasında incelemelerde ...
Özel yetenek sınavına Covid-19 düzenlemesi
YEREL HABERLER Özel yetenek sınavına Covid-19 düzenlemesi
Ardahan AK Parti ’Gönül Seferberliği’ başlattı
YEREL HABERLER Ardahan AK Parti ’Gönül Seferberliği’ başlattı
Başkan Aydın dan vefa örneği Kargı'nın ismi yaşatılacak
YEREL HABERLER Başkan Aydın dan vefa örneği Kargı'nın ismi ...
Ardahan’da Avrupa Spor Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Ardahan’da Avrupa Spor Haftası etkinliği
Ardahan’da Koronavirüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Ardahan’da Koronavirüs denetimleri devam ediyor
Çıldır'a modern park Karaçay kenarında yapımı süren aile çay bahçesi ve çocuk parkında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Çıldır'a modern park Karaçay kenarında yapımı süren ...
Vali Hüseyin Öner, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Öner, "Çanakkale Savaşları Mobil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X