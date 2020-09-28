Vali Hüseyin Öner, Serhat Kalkınma Ajansı’nın 75. olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hüseyin Öner, Serhat Kalkınma Ajansı’nın 75. olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı

İHA

Vali Hüseyin Öner, Serhat Kalkınma Ajansı’nın 75. olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 75. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Toplantıda, Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı çalışma programı ve bütçesi ele alındı. Bununla birlikte SERKA’nın 2019 yılı bağımsız dış denetim raporu ile 2020 yılının ara faaliyet raporları kurula sunuldu. Toplantıda ayrıca fizibilite başvuruları ve devam eden projelerde COVİD19’dan ötürü süre uzatımı talepleri değerlendirildi.
SERKA Dönem Başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’in ev sahipliğinde ki toplantıya, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ağrı Valisi Osman Varol, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
MHP’li Ayhan, ’’MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğidir"
YEREL HABERLER MHP’li Ayhan, ’’MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon ...
Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Başsavcılıktan kadına yönelik şiddete ilişkin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X