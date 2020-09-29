Başkan Demir’in İtfaiyecilik Haftası mesajı

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25 Eylül1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında, “Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası’nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

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