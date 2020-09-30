Vali Hüseyin Öner, Şehit Türkmen Tekin Meslek Lisesinde maske üretimi atölyesini ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi yapılan atölyeyi ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte atölyeye giden Vali Öner, maske üretimini inceledi. Üretilen maskelerin özelliği ve üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Vali Öner, pandemi sürecinde toplum sağlığı için maske takmanın zorunlu olmasıyla birlikte maske talebinin arttığını, Türkiye genelinde özel firmaların yanında, Meslek Liseleri ve Halk Eğitim Merkezilerinin hızlı bir şekilde üretime geçmesiyle birlikte maske sorunu yaşanmadığını söyledi.

Vali Öner, maske üretimi yapan kursiyer ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

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