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Vali Öner, İl Özel İdaresinin asfalt plenti ve köylerdeki kilit parke çalışmalarını denetledi

İHA

Vali Öner, İl Özel İdaresinin asfalt plenti ve köylerdeki kilit parke çalışmalarını denetledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresinin Asfalt plentini ve merkeze bağlı köylerde devam eden köy için kilit parke çalışmalarını denetledi.
Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ile birlikte kurumun asfalt, bims ve kilit parke üretimi yapılan tesisine giden Vali Öner, yapılan çalışmaları ve üretimi denetledi, üretilen malzemelerin durumu ve üretim miktarı hakkında bilgi aldı.
Vali Önder daha sonra merkeze bağlı Değirmenli, Çataldere, Yokuşdibi ve Derindere köylerinde yapımı devam eden köy içi kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.
Köyleri tek tek gezerek, yapımı tamamlanan ve devam eden kilit parke çalışmalarını denetleyen Vali Öner, eksik ve hatalı işlerin biran önce düzeltilmesi yönünde uyarılarda bulundu.
Sezonun bitmesine az bir vakit kaldığını belirten Vali Öner, devam eden işlerin hızlı bir şekilde toparlanması ve vatandaşların hizmetine sunulması yönünde Özel İdare yetkililerine talimatlarda bulundu.
Vali Öner, gittiği köylerde karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti.

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