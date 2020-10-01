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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürcistan'da Türk tırları taşlanıyor

İHA

Gürcistan'da Türk tırları taşlanıyor

Çeşitli ülkelerden Aktaş Sınır kapına ulaşmaya çalışan ve yurt dışına Aktaş sınır kapısından çıkan Türk tırlarına Ermeniler tarafından saldırılar başladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasından yaşanan olayların ardından Gürcistan'a bağlı Ermeni köylerinde yaşayan vatandaşların Türk plakalı tırlara saldırılar arttı.
Özellikle Kartsakhi bölgesinde saldırıya uğrayan Türk tırlarının bir çoğu hasarlı olarak Türkiye'ye giriş yaptı. Gürcü polislerin aldığı önlemlerin yetersiz kalması hasarlarında büyümesine sebep oldu. Bir çok aracın camlarında farlarında ve kaportalarında hasarlar oluştu. Yaşanan olayların önüne geçemeyen Gürcistan polis güçleri Aktaş sınır kapısından Türk plakalı tırların geçişini durdurdu. Olayların yatıştırmakta güçlük çeken güvenlik güçleri kontrolü sağladıktan sonra tekrar geçişlere izin verdi.
Mağdur olan bir çok tır sürücüsü Ahmet Yetinmez, "Azerbaycan ve Ermenistan arasından yaşanan olayların hemen ardından Türk plakalı araçlara saldırılar başladı. Özellikle Kartsakhi bölgesinde saldırı altında kaldık. Gürcü polisler önlem almaya çalışıyor ama yetersiz kalıyorlar. Aracımın bir çok yeri hasar aldı. Attıkları taşlardan dolayı bir kaç arkadaşın aracını camı kırıldı. Benim aracımın farları kırıldı. Gürcü yetkililer daha fazla önlem almalı" dedi.

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