Türkav Ardahan'dan Azerbaycan'a destek

Türkav Ardahan İl Başkanı Çağrı Coşkun, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaştan dolayı basın açıklaması yaparak Azerbaycan'a olan desteklerini dile getirdi, il başkanlığı binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astı.

Türkav Ardahan İl binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Çağrı Coşkun, "Yüzlerce yıl Türk Milleti’nin toprağı olan adına şairlerin şiir, ozanların destan yazdığı Karabağ onlarca yıldır Ermenistan Devleti’nin işgali altında kan ağlamaktadır. Türklüğün tam yüreğinin ortasında derin bir yara gibi kanayan Karabağ, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen önce 1988 yılında Ermeni saldırılarına uğramış, 1994 yılına kadar aralıklarla saldırılar devam etmiş ve Can Azerbaycan topraklarının yüzde 20.'si Ermenistan tarafından işgale uğramıştır. Bu işgal süresince binlerce sivil Türk katliama uğramış ve milyonlarca sivil ise kaçkın (göçmen) hale gelerek yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Uzun yıllar boyunca batılı devletler ve Rusya’nın desteği ile ayakta kalmaya çalışan Ermenistan, 100 yıl önce özellikle Anadolu’nun doğusunda yapmış olduğu zulüm politikasından vazgeçmeyerek Türk düşmanı devletlerin taşeronluğunu yapmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler, AGİT vb. uluslararası kuruluşlar tarafından bile Karabağ’da işgalci olarak görülen Ermenistan yaklaşık 30 yıl devam eden bu işgal politikasından vazgeçmek bir yana Azerbaycan sınırlarının içerisindeki bölgelere provokatif saldırılarına devam etmektedir" dedi.

Coşkun açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu Azerbaycanlılar ki bundan yaklaşık 100 yıl önce en zor anları yaşadığımız işgal yıllarında Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum illerimizde "Bakü Hayriyye Cemiyeti’ni” aracılığı ile “Kardeş Kömeği” adı altında binlerce yetim, fakir, yaşlı, dul vb. Anadolu Türk’üne yardımlarını esirgememişlerdir. Bu Azerbaycanlılar ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her zaman bir Kutup Yıldızı olarak görmüş ve kıblegâh olarak bilmişlerdir. Bu Azerbaycanlılar ki Türkiye’nin olmadığı bütün uluslararası toplantılarda öz devletleri gibi Türkiye’yi müdafaa etmişlerdir. Bu Azerbaycanlılar ki 15 Temmuz darbe girişimi, Yunanistan’ın kıyı meselesi vb. ülkemize yapılan tüm iç ve dış saldırılarda en önce yanımızda durmuşlardır. Bu Azerbaycanlılar ki dillerinden “Bakü, Tebriz, Ankara; biz hara Farslar hara” sloganlarını düşürmeyerek Azerbaycan ve Türkiye coğrafyasının birbirinden farkının olmadığını dillerine pelesenk etmişlerdir.

Bundan dolayıdır ki biz Ardahan TÜRKAV olarak Ermenistan Devleti’nin bu haksız ve hadsiz tavrı karşısında, “İki Devlet Tek Millet” anlayışı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın “Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.” Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle ilan ediyorum, Karabağ Türk’ündür ve Türk vatanıdır!” ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Azerbaycan ne istiyorsa, nasıl istiyorsa yanındayız” tavrını amasız ve nedensiz olarak benimsediğimizi ilan ediyoruz.

Çünkü bunu asla bir Azerbaycan Ermenistan savaşı olarak görmüyoruz. Ankara’nın Bakü’ye, Gence’nin Erzurum’a, Gümrü’nün Kars’a sevdalı olduğu bu coğrafyada Ermenistan’ın bu cüretkâr tavrına elbette ki karşılık vermeliyiz. Bu karşılık işgal altındaki Azerbaycan toprakları azatlığa kavuşuncaya kadar bu mücadeleye devam etmek ve azatlıktan umudumuzu asla kesmemektir. Biz de bugün bu kutlu mücadeleye TÜRKAV il başkanlığı binamızdan Azerbaycan Bayrakları asarak destek olacağız. Ayrıca Karabağ ve Azerbaycan için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Yaşasın Türkiye, Yaşasın Azerbaycan."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.