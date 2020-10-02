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Diyanet Birlik Sen'den Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

İHA

Diyanet Birlik Sen'den Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Diyanet Birlik Sen Ardahan İl Başkanı Yaşar Mert, Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı yayımladı.
Diyanet Birlik Sen Ardahan İl Başkanı Yaşar Mert, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Camilerin Cuma dışında bütün vakitlerde doldurulması gerektiğini söyleyen Mert, cemaatin camilere sahip çıkması gerektiğini ve yarım kalan camilerin, cemaat eliyle birlik ve beraberlik içinde tamamlanması gerektiğini ifade etti.
Yaşar Mert yayımladığı mesajında şöyle devam etti; ''Gözden ırak samimi hizmeti ile millet ve devlet arasında gönül köprüsü kuran, İnsanlarımıza doğumundan ölümüne kadar şikâyet etmeden hizmet veren, Görev yerlerinde yaşayan insanların her derdiyle kendi derdiymiş gibi ilgilenen, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında önderliği ile sosyal hayata katkı sağlayan, Mesai mefhumu gözetmeden 7/24 saat görev yapan, Din görevlilerimiz, Diyanet Çalışanları; Öncelikle Camiler ve Din Görevlileri Haftamız kutlu olsun.
Camilerde hizmet veren ve camilere anlam kazandıran Din Görevlileridir.
Unutulmamalıdır ki Camiler din görevlisiyle hayat bulur. Din Görevlisi ile cemaat bulur. Camilerin ziyneti ve süsü, çinileri, avizeleri, halıları, mermerleri değil, insanları hak hakikat yoluna davet eden Din gönüllüleri ve Din görevlileridir. Din Görevlilerimizin misyonu, toplumun birliği ve beraberliği için çaba göstermek, irşat dilini kullanarak bütünleştirici olan bu hizmeti her türlü olumsuzluğa rağmen seve seve yerine getirmektedir.
Din Görevlilerinin çalışma şartları ortaya konmalı, değerlendirilmeli, tartışılmalı ve sorunlarına çözüm aranmalıdır. Din görevlisinin daha verimli, daha huzurlu bir görev yapması için Başkanlığımız uygulamada sıkıntı çıkaran yönetmeliklerde Diyanet çalışanlarını rahatlatıcı bir düzenlemeye gitmelidir. Diyanet idarecileri özellikle müftülerimiz ve Müftülüklerdeki idareci pozisyonunda bulunan amirlerimiz Caminin içinde avizeye çiniye verdiği önemi değeri Din görevlisine de vermelidir. Başkanlığımız Din Görevlisinin moral ve motivasyonunu artırmaya psikolojisini bozan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik zaman kaybetmeden ciddi adımlar atmalıdır.
Din Görevlisine yapılan idari, siyasi ve sendikal baskılar son bulmalı görevlilerimizin her türlü iradesine saygı gösterilmesi bu haftada mutlaka gündeme getirilmelidir. Camiler para toplama merkezi olmaktan Din görevlileri de para toplama memuru olmaktan kurtarılmalıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığımızın her kademesinde görev yapan Aziz vatanımız güzel Türkiye'mizin en ücra köşelerinde kar kış demeden köy şehir demeden milletimize en zor şartlarda fedakarca din hizmeti sunan Milletimizin göz bebeği Din görevlilerine İmam Hatiplere Müezzin Kayyımlara Kur’an Kursu Öğreticilerine hatta verdiği emeğin karşılığını maddi ve manevi alamayan hakları gasp edilen emeklerine ve hizmetlerine saygı gösterilmeyen geçici Kuran Kursu Öğreticilerine, Vekil İmam Hatiplere velhâsıl her kademesinde hizmet veren Diyanet çalışanlarının verdiği emeğe saygı gösterilmesi ve maddi manevi haklarının, ilgi ve itibarların verilmesi bir zarurettir.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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