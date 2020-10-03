Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Göle ilçesinde Şehit ailesi ve kadın esnaf ziyaretinde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Göle ilçesinde iki şehit ailesi ve iki kadın esnafı ziyaret etti.

Göle ilçesine giden Zehra Mine Öner, Şehitler Yakup Genç ve Recep Kılıç’ın ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Zehra Mine Öner, bir kez daha ailelerin acılarını paylaştı.

Zehra Mine Öner, Göle ilçe merkezinde esnaflık yapan manifatura işletmecisi Filiz Topçu ve giyim mağazası işletmecisi Zehra Azad’ı işyerlerinde ziyaret etti.

Kadın esnafların işlerinin durumu hakkında bilgiler alarak, girişimcilikleri dolayısıyla tebrik eden Zehra Mine Öner, kadınların iş hayatına atılmalarının önemli olduğunu söyledi ve bu işletmelerinin sayısının çoğalması temennisinde bulundu.

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