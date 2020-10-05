9’ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundu

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Erzurum 9’ncu Kolordu’nun Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ardahan 25’nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar’ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Öner ile Tümgeneral Uzun bir süre sohbette bulundu.

Ziyaretin ardından Vali Öner ve Tümgeneral Uzun Tarihi Kongre Binasını gezdiler. Vali Öner, nazik ziyareti dolayısıyla Tümgeneral Uzun'a teşekkür etti.

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