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Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü

İHA

Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü

Ardahan’ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Sıcak havanın etkili olmasına rağmen gece başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.
Posof vadisi yeşilliğini korurken yüksek yerler beyaza büründü. 2 bin 550 Rakımlı Ulgar dağı, 3 bin 200 rakımlı Arsiyan dağı ve Urema yaylasıyla Acaristan sınırındaki Şahana tepesi de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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