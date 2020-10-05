Ilgar ve Arsiyan dağlarının zirvesi beyaza büründü

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Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine, kar yağdı.

Posof'ta öğleden sonra etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı´nın zirvesi, beyaza büründü.

Bölgede yaşayanlar, Ardahan'ın Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki dağlara her yıl bu aylarda kar yağdığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Posof Alper TURGUT

2020-10-05 16:54:12



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