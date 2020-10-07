Ardahan'da 114 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Ardahan'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 114 kök Hint keneviri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Posof ilçesine bağlı bir köyde R.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlediği adrese baskın yaptı. R.Y'ye ait bahçede toplam 114 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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