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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da polis vatandaşları uyardı

İHA

Ardahan’da polis vatandaşları uyardı

Ardahan’da polis vatandaşları güvenli internet, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında uyardı.
Gün geçtikçe yaygınlaşan internet kullanımının hayata pek çok olumlu katkısı olduğu gibi bilinçli ve güvenli kullanılmadığında çeşitli olumsuzluklarla karşılaşma ihtimali de yüksek. Bu kapsamda Ardahan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kongre Caddesinde stant açarak vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıttı.
Ekipler, bir yandan sanal ortamda işlenen suçlarla mücadele ederken bir yandan da vatandaşların güvenli internet kullanımı hakkında bilinçli olmaları konusunda önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.
Sanal ortamda gerçekleşen hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara dikkat çekip, herhangi bir siber suçun mağduru olmamaları için vatandaşlar Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgilendirdi. Ayrıca konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.
Gençlere, sosyal medya kullanımı, bu alanda karşılaşabilecekleri sorunlar ve almaları gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulunan ekipler alınması gereken tedbirleri de şöyle sıraladı:
"Sanal ortamdaki tehlikelerden korunmak için kişisel bilgiler gizli tutulmalı, eposta, sosyal medya, internet bankacılığı vb. için güçlü şifreler belirlenmeli ve bu şifreleri belli aralıklarla değiştirilmeli, zararlı yazılımlara karşı antivirüs kullanılmalı, alışverişlerini güvenli sitelerden yapılmalı, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında 155 polis hattına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurulmalıdır. Unutmayalım ki; “Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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