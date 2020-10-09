Ardahan´da 8 kaçak göçmen yakalandı

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Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da yurda kaçak yollarla giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Ardahan-Göle kara yolunda yurda kaçak giriş yapan göçmenlerin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Arazide beklerken bulunan Pakistan ve Afganistan uyruklu 1´i kadın 8 göçmen, yakalanarak emniyete götürüldü. Göçmenler işlemlerinin ardından Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2020-10-09 10:50:08



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