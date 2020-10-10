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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bütün Çocuklar Görsün’

İHA

‘Bütün Çocuklar Görsün’

2050 Yılında Dünya’da 5 Milyardan fazla insanın miyop olacağı öngörülüyor. Devam eden pandemi süreci miyopi’nin artmasına sebep oluyor.
Uzun süre doğal ışıktan uzak, yakına odaklanmak, kapalı mekânlarda kalmak miyopi’nin artmasına sebep olduğunu ifade eden 20. Bölge Kuzeydoğu OptisyenGözlükçüler Odası Ardahan il Temsilcisi Nesimi Efe, sokağa çıkmayan bilgisayar başında kapalı mekânlarda vakit geçiren çocuklarda miyopi artığını Pandemi döneminde evde kalma süresi arttığı için, göz sağlığının önemi, görme profilini yükseltmek, körlüğe neden olacak hastalıkların erken teşhis ve tedavisi, refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi için göz muayenelerinin düzenli sağlık kontrolünün bir parçası haline getirilmesi ihtiyacı ilgili planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.
Efe, “Türkiye’deki çocukların cihaz sahipliğine yönelik araştırma yapılmış. 6 ila 15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon olduğu görülmüş. Tablete sahiplik oranı ise yüzde42. Bilgisayara sahip çocuk oranı ise yüzde 44. Araştırmada, çocukların yüzde 41’inin sosyal medya hesabı var. En çok da arkadaşlarıyla iletişim kurmak. Video izlemek için yüzde 66, oyun için yüzde 56 için kullanıyorlar. Pandemi süresince çocuklarımızın uzun süre evde kaldı. Evde kalma sınırlandırılmasının kaldırılması ile birlikte çocuklar açık havada aktivitelere teşvik edilmelidir. 2050 yılında Dünya nüfusunun yarısı, 5 milyardan fazla insanın miyopi olacağı öngörülüyor. Ebeveynler çocuklarının tablet, bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, sosyal medya, kullanımına kısıtlama getirilmeli kullanırken düzenli molalar verilmelidir. Öğrendiklerimizin %83 nü gözlerimizle sağlarız. Eğitim materyallerinin %80’nide görsel malzemedir. Her üç çocuktan birisinin gözü bozuk. Gözlerimiz adeta beyinin uzantısı gibi çalışır. Öğrendiklerimizin yüzde 83’nü gözlerimizle sağlarız. Gözlerimiz vücudumuzun Dünya’ya açılan pencereleridir. Gözlük çocuğunuzun gözlerini Dünya’ya açabilir. Görmeyen çocuk öğrenemez. Görme kusurları az bir masrafla restore edilebilir. Gözlük öğrencilerin ders başarısını performansını yükseltir. Okul çağı gelişme dönemidir. Çocuklarımız bu dönemde bir yandan korunaklı yuvalarından çıkıp toplum içine girmenin yaratabileceği ruhsal ve sosyal sorunlarla bir yandan da yoğun bir öğrenme döneminin yaratabileceği stresle baş etmek zorunda kalabilirler. Öğrencinin bu süreçten başarılı bir biçimde çakabilmesinin en temel şartı sağlıklı olmasıdır. Özellikle görmeyle ve işitmeyle ilgili sağlık sorunları erken dönemde teşhis ve tedavi edilirse öğrencinin okul başarısı şansı artırır. “dedi

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