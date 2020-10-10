Türkgözü sınır kapısında tır kuyruğu Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü sınır kapısı açıldığı tarihten beri ilk defa bu kadar yoğunluk yaşadı.

Gürcistan’a gidecek tırların sadece Posof’tan gideceğine karar verildikten sonra kapıdaki tır kuyruğu kilometreleri buldu. Kapı elemanlarının gece gündüz 24 saat çalışmalarına rağmen tır kuyruğu 5 kilometreye kadar uzadı. Tır şoförlerinin günlerce beklemesine çare olarak çalışmalar yoğunlaştırılmasına rağmen Gürcistan gümrüğündeki sıkıntılar giderilemediği için kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Tır şoförleri Gürcistan bölgesinde yaşanan sorunlar nedeniyle geçişlerin yapılamadığını belirtirken Gürcistan tarafından Azerbaycan'a gidecek tırlara izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.