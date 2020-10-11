Jandarma ekiplerinden drone ve narkotik köpekle yol kontrolü

Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik köpekleriyle yol kontrollerine hız verdi. Emniyet birimleri ile birlikte Jandarma Asayiş ve Trafik timlerinin katıldığı denetimlerde dedektör köpek kullanıldı.

Bahar döneminde havaların soğumasıyla, hayvan hırsızlıklarının geçişinin hızlanması ihtimaline karşı denetimleri arttıran Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kontrollerle aranan kişileri bulmayı ve caydırıcılık elde etmeyi hedefliyor.

Ekipler, hayvan hırsızlıkları ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla ÇıldırKars Arpaçay karayolu üzerinde Drone destekli uygulama yaptı. Emniyet birimleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyette ekipler, halkın huzur ve güvenini sağlamaya yönelik bu tür uygulamaların gece ve gündüz aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.