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Muharrem İnce, AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki gösterdi

İHA

Muharrem İnce, AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki gösterdi

'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Ardahan’a gelen Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada, AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki göstererek, "Işıkla anlaşmanın neyi ima ettiğini açıklasınlar" dedi.
Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Ardahan'a gelen İnce, Kongre Caddesi üzerinde gazetecilere açıklamada bulundu. Muharrem İnce, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki göstererek, ’’Devlet kurumları devletin geleneği hiç bu kadar ayağı düşmemişti. Devlet şu anda çöktü; Hukuk çöktü, yargı çöktü. Cumhuriyet tarihinde Anayasa mahkemesi üyesi ışıklar yanıyor diye twit atıyor, İçişleri Bakanlığı buna cevap veriyor. Hukuk ve modern bir devlette bunlar olabilir mi, bu cehaletle yakında dumanla anlaşırlarsa da şaşırmam. Işıkla anlaşmanın neyi ima ettiğini de bilemem’’ dedi.
Muharrem İnce, ülkede darbeyi kim yaparsa yapsın karşısında olduklarını söyleyerek, "Ülkede her türlü darbeye ve her türlü teröre karşıyız. Darbeyi kim yaparsa yapsın karşıyız. Teröre kim bulaşırsa bulaşsın karşıyız. Biz memleket hareket olarak dün gece saat 12'den önce tepkimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

"Ben CHP sözcüsü değilim"
İnce, bir Gazetecinin, AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP’den yanıt verilmemesi sorusuna da "Ben CHP'nin sadece üyesiyim. CHP'nin sözcüsü değilim. Bunu CHP'nin sözcüsüne sorarsınız" diyerek cevap verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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