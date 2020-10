Ardahan'da Coğrafi İşaret Çalıştayı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansının işbirliğinde düzenlenen “Coğrafi İşaret” çalıştayının açılış programına katıldı.

Ardahan’ın Coğrafi İşaret patenti alacak potansiyele sahip ürünlerin envanterinin çıkarılması ve üzerinde çalışılması amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış programında konuşan Vali Hüseyin Öner, Ardahan’ın coğrafi yapısı ve ekonomik değerlerine vurgu yaparak, bu değerlerin envanterinin çıkarılması ve daha sonra üzerinde çalışılmasının önemli olduğunu söyledi.

Vali Öner, daha sonra şunları konuştu: “Ardahan ilimiz, ülkemizin sınır kenti olmakla birlikte, Alparslan’dan bu yana Türk yurdu olan kadim şehirlerimizden bir tanesidir. İlimiz, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz bölgeleri sınırında Kafkaslar üzerinde kurulmuş, Gürcistan ve Ermenistan’la da ülkemizin sınırlarını teşkil eden Serhat şehirlerinden biridir. Ardahan, önemli enerji nakil hatları BaküTiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC), Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve Şahdeniz Doğalgaz Boru Hattının Türkiye’ye giriş yaptığı ilk noktadadır. Posof Türkgözü Sınır Kapısı ve Çıldır Aktaş Sınır Kapısı olmak üzere ülkemizin Kafkaslara açılan iki önemli sınır kapısı Ardahan’dadır. BaküTiflisKars Demir İpek Yolu, Ardahan topraklarından Gürcistan’a açılmaktadır. Ardahan topraklarından doğarak Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizine dökülen Kür Nehri üzerinde ki önemli baraj ve HES’ler ilimizin enerji alanında ki diğer önemli tesisleridir.

Stratejik yönden büyük bir önemi olan şehrimizin tarımsal ve hayvansal üretim alanında da çok ciddi bir potansiyeli vardır. Şehrimizin temel geçim kaynağı ve ekonomik değeri tarım ve hayvancılık olup, ilimiz 448 bin büyükbaş, 133 bin küçükbaş hayvan, 100 bin Kaz ve 33 bin koloni Arı varlığına sahiptir. Toplam alanının % 60’a yakını mera ve çayırlardan oluşmaktadır. Konum ve üretim anlamında ülkemizin ve bölgemizin hayvancılık üssüdür. Bununla birlikte, Posof ilçemiz ile Çıldır ilçemizin rakımı düşük kesimlerinde sebze ve meyve tarımı da organik yöntemlerle yapılmakta ve bazı sebze ve meyve çeşitlerimizle bu alanda ismimizi duyurmaktayız.

Şehrimizin stratejik konumu ile birlikte tarım ve hayvancılık alanında ki potansiyeline de vurgu yapmak istedim. Tüm bu ekonomik potansiyelin reel ekonomiye dönüştürülmesi noktasında bugüne kadar elbette girişimler, çeşitli projeler ve çalışmalar yapılmıştır. Ancak gelinen noktada Ardahan ilimiz elindeki bu potansiyeli ne yazık ki ekonomiye dönüştürememiştir. Bugün icra ettiğimiz Coğrafi İşaret Çalıştayı, işte bu potansiyelleri ekonomiye dönüştürme anlamında ilk ve önemli adımlardan birisidir. Bugün coğrafi işaretin önemi dünyada her geçen yıl biraz daha artmakta, tescille ürünlerin kalitesi de yine garanti altına alınmaktadır. Coğrafi işaret konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 yılında yaptığı çağrı ile kamuoyunda önemli bir farkındalık oluşmuştur. Artan farkındalık sonucunda da çok sayıda coğrafi işaretli ürün tescillenmiştir. İlimizde, daha önce Ardahan Balı, Posof Elması ve Ardahan Damal Bebeği Coğrafi işaret alarak tescillenmiştir. Posof fasulyesi, Ardahan Tel Peyniri ve Kavılca Buğdayı gibi önemli ekonomik değerler de tescil aşamasındadır ve inanıyorum ki kısa sürede bu ürünlerimizde Ardahan adıyla tescillenecektir.

Şehrimizin, zengin hayvansal potansiyeli sayesinde, organik süt ve süt ürünleri alanında ülkemiz gıda sektörüne çok önemli katkılar yapmaktadır. Başta kaşar peyniri olmak üzere, tereyağı, balı, kazı gibi çeşitli ürünleri ile tüm Türkiye’ye hitap etmektedir. Coğrafi İşareti tescillenen ürünler, bugün adından sıkça söz ettirmekte ve tanınmaktadır. Buda Coğrafi İşaretin ne derece önemli olduğunu anlamamıza vesile olmaktadır. Hem iç piyasada hem de dış piyasada, bir ürünün markasına ve kalitesinden bahsedilince, o ürünün coğrafi işaretinin olup olmadığına bakılmaktadır. Ardahan hakikaten hem tarım ve hayvancılığıyla, hem turizmiyle, hem de doğasıyla mükemmel bir ildir. Sıcakkanlı ve misafirperver insanlarıyla yaşanmaya değer bir ilimizdir. Her ne kadar zaman zaman kışıyla, karıyla ilgili kötü algı olsa da, aslında Ardahan bu algının çok uzağındadır. Kış aylarını burada çile değil, aksine uzun süren Kış Turizmi anlamında bir değer olarak işlemeliyiz.

Ardahan genelinde bulunan ve tarihten günümüze gelen yöresel ve geleneksel lezzetlerin ve çeşitli ürünlerin tarihsel geçmişi ile bilimsel literatürünün araştırılması, ortaya çıkan veriler doğrultusunda coğrafi işaretleme açısından uygun olup olmadığının bu çalıştay da ele alınacak olması önemli bir adımdır ve bu yüzden çalıştayı önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Ben inanıyorum ki bu çalıştayla Ardahan’a has ürünlerin envanteri en iyi şekilde çıkarılacak ve üzerinde yapılacak çalışmalar neticesinde Ardahan’a özgü ürünler hak ettiği değere kavuşacaktır. Bu çalışmayı organize eden Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile destek sağlayan Serhat Kalkınma Ajansına, ev sahipliği yapan üniversitemize ve değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.”

Çalıştayda ayrıca diğer katılımcılar tarafından çalıştayla ilgili konuşmalar ve sunumlar yapıldı.

Çalıştaya Vali Hüseyin Öner ile birlikte, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Haluk Koç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, İlçe Belediye Başkanları, Akademisyenler, Kamu Kurum Müdürleri, STK ile Sektör Temsilcileri ve çevre il ve ilçelerden davetliler katıldı.

