Ardahan´da, evdeki 10 kilo esrarı 'Ateş' buldu

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Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN´ın Hanak ilçesinde, jandarmanın narkotik köpeği 'Ateş' ile eve düzenlediği operasyonda, satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hanak'a bağlı Yukarıaydere köyünde, E.E.´ye ait evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği 'Ateş' ile operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; çeşitli yerlere gizlenen, satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüpheli E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2020-10-16 11:59:28



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