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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evdeki esrarı narkotik köpeği Ateş buldu

İHA

Evdeki esrarı narkotik köpeği Ateş buldu

Ardahan’da bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ’Ateş’ sayesinde satışa hazır 10 kilo 312 gram
esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ardahan’ın Hanak ilçesinde jandarmanın narkotik köpeği ’Ateş’ ile bir eve düzenlediği operasyonda, satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ele geçirildi. Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyünde E.E.’ye ait evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüpheli E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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