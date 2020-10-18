AK Parti Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Ardahan’ın Posof ilçesi AK Parti Kadın Kolları 6. Kongresi yapıldı.

Posof Belediyesi düğün salonunda yapılan kongreye ilden ve ilçeden parti yönetimi de katıldı. AK Parti Posof İlçe Başkanı Songül Öner tarafından sunulan programda önce divan heyeti seçildi. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşından sonra kongre için gelen mesajlar okundu.

AK Parti Kadın Kolları Posof İlçe Başkanı Aysel Uzun tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, İlçe başkanları ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’ın da katıldığı kongrede salon düzenlemesi ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde mesafeli oturma sistemine de dikkat edilerek seçime geçildi.

Tek aday olarak seçime aday olan Aysel Uzun başkan seçildi.

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