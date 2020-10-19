Çıldırlı Muhtarlardan sosyal mesafeli kutlama

19 Ekim Muhtarlar günü Çıldır Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Çıldır Kaymakamlığının önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan törene Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, İl Genel Meclis üyeleri Baha Yunusoğlu, Gürbüz Arpaçay, Köy ve Mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma muhtarlar derneği başkanı Arif Uzunkaya tarafından yapıldı.

Başkan Uzunkaya yapmış olduğu konuşmada “Değerli arkadaşlar dördüncüsünü düzenlediğimiz “Muhtarlar Günü” kutlama törenine hoş geldiniz. Ülkemizi de etkisi altına alan pandemi döneminde vatandaşlarımız maddi ve manevi olarak zor zamanlar geçirmektedir. Bu virüsün ne zaman biteceği hakkında kesin bir öngörü bulunmamaktadır. Bu süreci halkımızla birlikte uyum içerisinde atlatabilmemiz gerekmektedir. Bilim kurulunun önerdiği şekilde maske, temizlik ve sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek için biz muhtarlara büyük görevler düşmektedir. Sözlerimin sonunda bizlere bu anlamlı günü layık gören sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunar, tüm Türkiye muhtarlarının muhtarlar gününü kutlarım” dedi.

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