Posof’ta Muhtarlar Günü programı

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19 Ekim Muhtarlar günü Ardahan’ın Posof İlçesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet konağı önünde toplanan 50 muhtar Atatürk anıtına çelenk sunumundan sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşını okudu.

Pandemiden dolayı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan törende muhtarların tamamı maske takarak törene katıldı. Törenin ardından muhtarlar İlçe kaymakamı Murat Mete’yi makamında ziyaret ederek hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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