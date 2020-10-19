Yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı

Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametine giden Özgür C. yönetimindeki 75 AAB 995 plakalı kamyonet, ArdahanHanak karayolu Çayağzı köyü mevkiinde yola giren koyunlara çarpınca şerit değiştirdi. Şerit değiştiren kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı yönden gelen Kemal Çelik idaresindeki 75 T 0805 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür C. yaralandı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada küçükbaş hayvanlardan 31'i de telef oldu.

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