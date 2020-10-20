Vali Hüseyin Öner, Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursunu ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursunu ziyaret etti.
Vali Yardımcısı Vekili Alper Taş ve İl Müftüsü remzi Pehlivan ile birlikte Kuran Kursuna giden Vali Öner, öğrencilerle ve kurs öğretmenleriyle sohbet etti. Binayı da gezen Vali Öner, öğrencilerin vakit geçirdiği sosyal alanlar ve yemekhanede incelemede bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.