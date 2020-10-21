Ardahan merkezine bozayı indi

Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)ARDAHAN´da şehir merkezine inen bozayının yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Ardahan Sanayi Sitesi Bölgesi´nde görüntülenen bozayının, sanayi ve hemen karşısındaki askeri birlik tarafında yiyecek bulmak için çevresini kontrol ettiği görüldü. Bir süre burada dolaşan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise araçları ile seyahat eden sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2020-10-21 09:42:23
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