Ardahan merkezine bozayı indi



Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)ARDAHAN´da şehir merkezine inen bozayının yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Ardahan Sanayi Sitesi Bölgesi´nde görüntülenen bozayının, sanayi ve hemen karşısındaki askeri birlik tarafında yiyecek bulmak için çevresini kontrol ettiği görüldü. Bir süre burada dolaşan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise araçları ile seyahat eden sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2020-10-21 09:42:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.