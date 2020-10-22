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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

81 yaşındaki Sural, Ermenilere karşı savaşarak katledilen dedesinin intikamını almak istiyor

İHA

81 yaşındaki Sural, Ermenilere karşı savaşarak katledilen dedesinin intikamını almak istiyor

Ardahan'da yaşayan 81 yaşındaki İsmail Sural, "Beni de askere alın. Köyümde Ermeni Hınçakların yaptığı katliamda sivil olan dedem İsmail ve 19 kişinin intikamını almak için Azerbaycan'da Ermenilere karşı intikam savaşı yapmak istiyorum" dedi.
81 yaşındaki İsmail Sural, Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyü nüfusuna kayıtlı. Askerlik şubesine bir dilekçe veren Sural, dilekçesinde "Beni de askere alın. Köyümde Ermeni Hınçakların yaptığı katliamda sivil olan dedem İsmail ve 19 kişinin intikamını almak için Azerbaycan'da Ermenilere karşı intikam savaşı yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Katledilen dedesinin ismini kendisine vermişler
Birinci Dünya Harbi'nde Ermeni çeteler Ardahan ve bölgesinde katliam yaptılar. Bu katliamlardan biri de Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşandı. Ermeniler, çoluk çocuk, yaşlı, genç ve kadın dinlemeden 19 kişiyi katletti. Bu katliamda Ermenilerin öldürdüklerinden biri de İsmail Sural’dı. Kendi ismi de ona atfen babaannesi tarafından torununa verildi. İsmail Sural da dedesinin intikamını almak için Azerbaycan askerleri ile birlikte savaşmak istiyor.
Dedesinin intikamını almak isteyen 81 yaşındaki Sural, 'iyi bir avcıyım ve attığımı vururum, bu nedenle savaşmak istiyorum' diyerek, "Ermeniler tarafından katledilen dedemi nenem çok severmiş ve ben dünyaya geldiğimde ismini bana vermiş. Ermeniler; demir çubuklar ve tüfeklerle köyümüzde 19 kişiyi katletmiş. Ben şu anda 81 yaşında olmama rağmen intikamımı almak istiyorum. Azerbaycan hükümeti beni kabul ederse askere gitmeye hazırım. İyi bir avcıyım ve attığımı da evelallah vururum. Azerbaycan devleti yaşlı olmamdan şüphelenmesin, istediğim hedefi vururum ve intikamımı da alırım. Ermenilerin yapmış olduğu sivil katliamlar nedeniyle gece uyuyamıyorum. Bu katliamları kınıyorum. Ben savaşmak istiyorum ve ölür isem de orada şehit olmak istiyorum" dedi.

"Şehit olursam da Karabağ'da olayım"
Ermeniler tarafından Karabağ'da yapılan vahşet nedeniyle çok üzüldüğünü söyleyen Sural, "Bu nedenle Karabağ’a gitmek ve orada savaşmak istiyorum. Şehit olursam da orada olayım. Esir olmuş Karabağ topraklarının kurtarılması için oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak istiyorum. Bu konuda orada savaşmam için devlet yetkililerinden bana yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.
Yazmış olduğu dilekçenin bir suretini askerlik şubesine teslim ettiğini söyleyen Sural, "Askerlik şubesine vermiş olduğum dilekçe ilgili yerlere ulaştırılmış. Artık gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Şu ana kadar bir bilgi verilmedi. İnşallah geri dönerler ve ben de Karabağ’da savaşmak için hedefime ulaşırım" şeklinde konuştu.
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ise, Birinci Dünya Harbi döneminde Ardahan başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde, Rus, İngiliz ve Fransızların kışkırtmalarıyla Taşnak ve Hınçak örgütleri tarafından katliamlar yapıldığını söyledi. Altınkaynak, "Maksat burada Wilson prensiplerine uygun olarak Türk ve Müslüman nüfusunu bölgede arındırmak ve bir Ermeni devleti kurmaktı. İşte bu nedenle Ardahan merkezde bulunan Yanık Cami'de Müslüman ahaliyi toplayıp dışarıdan ateşe vererek yakmışlardır. Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere (Pangis) köyünde Ermeniler bilindiği kadarıyla 19, belki daha da fazla genç, Müslüman, yaşlı, kadın ve çocukları katletmişlerdir. Bu katliamın neticesinde insanların hala canlı kalan hatıralarında bir kin vardır. Tabi bu kin Ermeni halkına değil Ermeni teşkilatlarına, özellikle de askerlik teşkilatları olan Taşnak ve Hınçak örgütlerinedir. Yoksa bu bölgemizde de olsun, Türkiye’nin değişik yerlerinde de olsun Ermeni asıllı vatandaşlarımız ve bunlar sulh ve barış içerisinde yaşamaktadırlar. Ancak bizim bir başka düşüncemiz var o da şu ki, bu zamana kadar Taşlıdere köyünde bir anıt mezar yapılmamıştır. Hiç değilse 19 insanımızın hatırasına bir anıt mezar yaptırmak ve bir anıt diktirmek istiyoruz. Ve yetkililerden de bu konuda yardım bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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