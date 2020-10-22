Ardahan’da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor

İHA

Ardahan’da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ardahan’ın sembolü haline gelen Damal Bebeği için üretim atölyesi kurdu. Atölyede çalışan 23 kadın Damal Bebeği üreterek satışını yapıyor.
SERKA, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde yatırım ve istihdama yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bölge illerinin sembolü haline gelen yöresel ürünler için bir taraftan coğrafi işaretler alınırken diğer yandan da üretim atölyeleri ve fabrikalar kurularak pek çok kişiye istihdam alanı sağlanıyor. Ajans, Ardahan’ın adeta sembolü haline gelen Damal Bebeği için de üretim ve satış atölyesi kurdu. Finansmanının büyük kısmı Ajans tarafından karşılanan üretim ve satış atölyesi Damal İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün işbirliğiyle kuruldu. Kent merkezinde yapılan modern atölye binasında 23 kadın istihdam ediliyor.
Geleneksel Damal Bebeğinin modern yöntemlerle üretildiği atölyede, aynı zamanda satış da yapılıyor. Damal Bebeği yapımı konusunda usta olan birçok kadın, aynı zamanda atölyede çırak yetiştiriyor. Başarılı bir şekilde hayata geçirilen proje kapsamında üretim ve satış departmanlarının yanı sıra, atölyede kadınların vakit geçirebilecekleri kafeterya, dinlenme alanı ve çocuk bölümleri yer alıyor.
SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz Damal Bebeği üretim ve satış atölyesini ziyaret etti. Taşdemir ve Gürbüz, yapılan çalışmalarla ilgili atölye yetkilisinden bilgi aldı ve atölyede çalışan kadınlarla sohbet etti. 23 kadının istihdam edildiği atölyede, Damal Bebeği’nin yanı sıra organik ürünlerle süs eşyaları ve oyuncak üretimi de yapılıyor. Çalışmaktan ve üretmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren kadınlar, doğal malzemelerle yapılan ve hiçbir zararı bulunmayan oyuncakların çok fazla rağbet gördüğünü söyledi. Taşdemir ve Gürbüz daha sonra kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

81 yaşındaki Sural, Ermenilere karşı savaşarak katledilen dedesinin intikamını almak istiyor
YEREL HABERLER 81 yaşındaki Sural, Ermenilere karşı savaşarak ...
Başkan Demir'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ...
Ardahan'da Covid-19 denetimleri
YEREL HABERLER Ardahan'da Covid-19 denetimleri
Ardahan merkezine bozayı indi
YEREL HABERLER Ardahan merkezine bozayı indi
Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi
Ardahan'da Güvenlik Korucularına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi
YEREL HABERLER Ardahan'da Güvenlik Korucularına Yönelik Hizmet İçi ...
Jandarma çalınan hayvanları sahiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma çalınan hayvanları sahiplerine teslim etti
Vali Hüseyin Öner, Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Öner, Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursunu ...
Vali Hüseyin Öner, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Öner, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X