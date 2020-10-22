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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof’ta caddeler genişletiliyor

İHA

Posof’ta caddeler genişletiliyor

Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı tarihi şehir Ardahan’ın Posof ilçesi yeniliklerle tanışmaya devam ediyor.
Tarihi eski ancak yerleşimlerde projesiz olduğu için sokak ve caddelerin yeterli olmadığı için Posof’ta Belediye Başkanı Cahit Ulgar, açtığı yeni yol ve yapılan kaldırım çalışmaları ile ilçeye modern bir görünüm kazandırıyor.
Posof Hükümet konağı bahçesinin yanındaki yol çok dar olduğu için duvarlar yıkılarak yol genişletildi. Hemen yanındaki Posof Anadolu Lisesinin bahçesinde açık hava tribünü yaptırıldı. Yayla yolu denilen ve TOKİ evlerinin yapıldığı mekâna ulaşım sağlayan yol da bazı evler den dolayı dar olduğu için evler yıkılarak cadde genişletildi. Yine çalışmaların devam ettiği Kayabaşı mevkiinde ki yol çalışmalarında tek geçit şeklinde olan yol genişletilerek 10 metreye çıkarıldı.

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