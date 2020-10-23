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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstifa edip AK Parti'ye geçtiler

İHA

İstifa edip AK Parti'ye geçtiler

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde Genç Parti ilçe başkanı ve üyeleri toplu halde AK Parti'ye katıldı.
Genç Parti Çıldır ilçe başkanı Özden Topkaya yönetimi ve üyeleriyle birlikte, partilerinden istifa etti. Topkaya ve üyeleri, AK Parti’ye geçti. Topkaya ve beraberindekilere, AK Parti Çıldır ilçe başkanlığında rozetlerini AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Yusuf Yılmaz taktı. Yılmaz, "AK Parti ailemiz her gün büyüyor. Kardeşlerimiz aramıza katılarak bizlere güç verdi. Hayırlı olsun" dedi.
İstifasıyla ilgili konuşan Özden Topkaya ise, "Yaşadığımız çevrede ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara, halkın huzur ve refah içerisinde, halka hizmeti görev edinmiş, daha başarılı ve verimli bir birey olarak gördüğüm lüzum üzerine bundan sonraki siyasi yaşantıma AK Parti saflarında devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ise, Genç Parti'nin ilçe başkanı ve üyeleriyle aynı çatı altında bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Partimiz sizlerle birlikte güç kazanmıştır, ivme kazanmıştır" dedi.
Başkan Aydın, "Yeni bir dünya düzeninin kurulmaya çalışıldığı bu süreçte, insanlığın en fazla adalet ve barışa ihtiyaç duyduğu bu dönemde, daha güzel bir dünya için mücadele veren dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktıkları, onun yanında yer aldıkları için, istikrar ve yeniden diriliş için biz de 'AK Parti safında yer alacağız' diyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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