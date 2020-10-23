Koronavirüs denetimleri kapsamında, temaslı ve izolasyonda olanlar ile kuaför salonları denetlendi

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, Ardahan’da Vali yardımcısı Cem Gümrükçü Başkanlığında ilgili kurum amirleri ve denetim ekipleri, tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler ile berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla denetim faaliyeti yaptı.

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler evlerin ziyaret edilerek, kurallara uyup uymadıkları denetlendi ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Daha sonra berber, kuaför, güzellik merkezleri ziyaret edilerek, kurallara uyup uymadıkları denetlendi. Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmelerin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına en çok uyması gereken işletmeler olduğunu söyleyerek, çalışanları, kurallara uymaları konusunda uyardı.

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