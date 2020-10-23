Vali Öner'in eşinden Şehit Ailelerine ziyaret

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Çıldır ilçesinde Şehit ailesi ve Kadın Esnaf ziyaretinde bulundu. Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Çıldır ilçesinde iki şehit ailesi ve bir kadın esnafı ziyaret etti.

Çıldır ilçesine giden Zehra Mine Öner, Kaymakam Alper Taş’ın eşi Gülnaz Taş ile birlikte Şehitler Taner Karadeniz ve Yahya Gündoğdu’nun ailelerini ziyaret etti. Şehitlerin aileleriyle bir süre sohbet eden Zehra Mine Öner, bir kez daha ailelerin acılarını paylaştı.

Zehra Mine Öner, daha sonra Çıldır ilçe merkezinde esnaflık yapan manifatura ve giyim işletmecisi Filiz Aygün’ü işyerlerinde ziyaret etti. Aygün’ü girişimciliği dolayısıyla tebrik eden Zehra Mine Öner, kadınların iş hayatına atılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Zehra Mine Öner, Sazlısu köyündeki Baltık mimarisiyle yapılan turizm işletmesini de ziyaret etti.

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