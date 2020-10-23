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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Milletvekilleri, Başkan Demir’i ziyaret etti

İHA

CHP Milletvekilleri, Başkan Demir’i ziyaret etti

Ardahan’da çeşitli temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır ile Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’i ziyaret etti.
Ziyarette, İl Başkanı Yalçın Taştan, İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Atalay Cantürk ile parti teşkilatı eşlik etti.
Başkan Demir, yatırımlar ve çalışmalarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi.
Daha sonra, Yenimahalle’de bulunan kademe binasının bulunduğu alan içinde yapım aşamasında sona gelinen ‘El Sanatları Atölyeleri’ Halilefendi Mahallesinde 300 kişinin istihdam edileceği ‘Tekstil Fabrikası’ ile çevre yolunun üstünde yapımı devam eden ‘Yöresel Ürünler Çarşısındaki’ çalışmalar yerinde incelendi. Başkan Demir, çalışmalarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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