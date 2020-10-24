Ardahan'da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi

Ardahan'da küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi’nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesinin protokol imzalandı. Ardahan Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve T.C. Ziraat Bankası desteği ile Ardahan'daki küçükbaş hayvan sayısını arttırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, projenin bölge küçükbaş hayvancılığına önemeli bir ivme kazandıracağını belirterek şunları söyledi, “Bugün, bölgemiz tarım ve hayvancılığına önemli katkıları olacağına yürekten inandığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında Ziraat Bankası ile protokol imzalıyoruz. Hayata geçirilen projeyle; ilimizde faaliyet gösteren Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine sağlanacak olan Tarımsal Kredi ile İşletme kapasitelerinin arttırılması, yöreye özgü koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülkemiz küçükbaş hayvan varlığının arttırılması hedeflenmiştir. Bu protokol ile şartları tutan üreticilerimiz, 1 yıl boyunca kredilerden faydalanacaktır. Proje kapsamında, ilimize uygun küçükbaş hayvan ırkı ve ulaşılması hedeflenen sürü büyüklüğü belirlenecek, ardından proje başvuruları alınacak ve uygun şartları taşıyan üreticilerin projesi, bölgeye bildirilecek. Projenin onaylanmasının ardından canlı hayvanların hangi işletmelerden tedarik edileceği belirlenecek ve kredi işlemleri tamamlanan üreticilerin küçükbaş hayvanları işletmelere teslim edilecek” dedi.

Vali Hüseyin Öner, konuşmasının ardından Ziraat Bankası Bölge Müdürü İbrahim Seyfioğlu ile birlikte protokolü imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.