Damal’da kayıp hayvanlar drone ile bulundu

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Ardahan’ın Damal ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde ikamet eden Feramuz Edemir, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak evinin yanında bulunan ahırındaki 132 adet küçükbaş hayvanının ahırında olmadığını, çalınmış olabileceğini bildirdi. İhbar üzerine olay yeri ve çevresinde inceleme yapan Damal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, civardaki güvenlik kameralarını da inceledikten sonra drone ile bölgede geniş çaplı arama ve tarama yaptı. Jandarma ekipleri, drone ile yaptığı araştırmada hayvanların köyün 5 kilometre kuzeyinde Eskikılıç köyü sınırları içerisinde arazide olduğunu tespit etti. 2 küçükbaş hayvanın kurtlar tarafından parçalandığı belirlenirken, geriye kalan 130 hayvan sahibine teslim edildi.

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