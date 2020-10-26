Koronavirüs denetimleri kapsamında, AVM, Cami ve Mescitler ile Halı Sahalar ve Spor Tesisleri Denetlendi

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İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, Ardahan’da Vali Yardımcımız Mustafa Gürbüz Başkanlığında ilgili kurum amirleri ve denetim ekipleri, AVM, Cami ve Mescitler ile Halı Sahalar ve Spor Tesislerinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla denetim faaliyeti yaptı.

Ardahan’da AVM, Cami ve Mescitler ile Halı sahalar ve spor tesisleri ziyaret edilerek, kurallara uyup uyulmadığı denetlendi.

Vali Yardımcısı Gürbüz, denetim yaptığı yerlerde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasının önemli olduğunu belirterek, ilgilileri kurallara uymaları konusunda uyardı.

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