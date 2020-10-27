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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Memur-Sen'den "Macron" açıklaması

İHA

Ardahan Memur-Sen'den "Macron" açıklaması

MemurSen Ardahan İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.
Kaptanpaşa Mahallesinde Milli Egemenlik Pakındaki Atatürk anıtı önünde toplanan grup, küstahlığı protesto ediyoruz pankartı açarak ve sloganlar atarak Macron'u protesto etti.
Burada grubu temsilen basın açıklaması yapan MemmurSen Ardahan Temsilcisi Erdinç Çakmak, ırkçılığın Avrupa'nın aklını esir aldığını söyledi. Avrupa'da, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkılmasının cinnetin boyutlarını gösterdiğini belirten Çakmak, "Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz." dedi.
İnsanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu söyleyen Çakçak, şöyle devam etti;
"Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Emanuel Macron'un, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi 'bu ülke aklını mı yitirdi' şeklinde eleştirilmiştir. Son birkaç aydır ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron, insandan, adaletten, İslam'dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük Batı'da slogandır."
"Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır." diyen Çakmak, "Biz insanız, en kesin şekilde söylüyorum ki inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Emmanuel Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediğini ve kimi kolladığının iyi bilinmesi gerektiğine işaret eden Çakmak, "Dünyanın imkanlarını, insanların inançlarını çalanlar yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur. Emperyalist stratejilerden tevarüs ettirdikleri taktiklerle sinir uçlarına dönük tehdit üretiyorlar bugün. Bu tezgâh temelde, İslam'ı ya da insanı önemsemeyen, hayatı, dünyayı ve iktisadı kendi tekelinde gören emperyalist tapınağın, kapitalist şövalyelerinin unvanlarını, imkanlarını ve düzenlerini kaybetmeme feryadından başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.
Çakmak, basın açıklamasına katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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