Ardahan Belediyesi yol ve kaldırım onarım çalışmalarına devam ediyor.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki Cadde, sokak ve Halilefendi Mahallesi kayabaşı mevkiinde yürütmüş olduğu asfalt onarım ile kaldırım bakımonarım çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Demir, “Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz, mahalle muhtarları ile vatandaşların talepleri doğrultusunda ve ekiplerimizin gözlemlediği farklı bölgelerde mesai gözetmeksizin şehir merkezinde ve mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor. Halkımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız ve gelen talepler doğrultusunda devam ediyoruz ”dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.