Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in Mevlid Kandili mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında; “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin onuru, gururu ve manevi hazzını yaşıyoruz. Allah'ın affına sığınmak, bağışlanma için fırsat sunan Mevlid Kandil'inin, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek için bir fırsattır.

Bu duygu düşüncelerle mübarek gecenin hemşirelerimiz, ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlık için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.