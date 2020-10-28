Kuş cenneti Putka Gölü, doğal koruma alanı oldu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN'da, yaz aylarında yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Putka Gölü, 'doğal sitnitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi.
Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Putka Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'doğal sitnitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. Sonbaharda suların çekilip, yaz mevsiminde yeniden yükseldiği Putka Gölü, 4 bin 181 hektar alanıyla göçmen kuş ve memelilere ev sahipliği yapıyor. Elmabaş patka türü ördek başta olmak üzere yüzlerce kuş, memeli ve sürüngenin önemli yaşam alanı olan göl, bitki çeşitliliği ve doğasıyla da doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini çeken yerlerin başında geliyor.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2020-10-28 10:12:05
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