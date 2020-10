Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

Ardahan'da cumhuriyetin ilanının 97'inci yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı karla karşılayan Ardahan’da bu defa hava şartları daha iyiydi. Vali Hüseyin Öner'in Valilik binası önünde tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Öner, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet rejiminin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olduğunu söyleyen Vali Öner,

''Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve bunun sorumluluğunu yüklemiştir.

İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine de büyük katkılar sağlanmıştır.

Kısaca; Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir.

Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Ülkemizin, günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmemiz gerekmektedir. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz.

Üzerinde bulunduğumuz coğrafya, tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz, gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır.

Özetlemeye çalıştığım ve bir ferdi olmaktan iftihar ettiğimiz Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz.” Sözü ile Cumhuriyetimizi gençliğe emanet etmiştir.

Sizlerin de bu büyük emanetin değerini bileceğinize ve ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için gerekli çabayı, vatanseverliği ve sorumluluğu göstereceğinize inanıyorum. Sizlerin vatanına, milletine, manevi değerlerine bağlı çağdaş ve hür düşünceli, eğitilmiş insanlar olarak yetiştirildiğinizi görmek bu milletin en büyük idealidir.'' şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi.

Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.