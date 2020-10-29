Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

İHA

Ardahan’da cumhuriyet coşkusu

Ardahan'da cumhuriyetin ilanının 97'inci yıl dönümü coşku ile kutlandı.
Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı karla karşılayan Ardahan’da bu defa hava şartları daha iyiydi. Vali Hüseyin Öner'in Valilik binası önünde tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Öner, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Cumhuriyet rejiminin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olduğunu söyleyen Vali Öner,
''Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve bunun sorumluluğunu yüklemiştir.
İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine de büyük katkılar sağlanmıştır.
Kısaca; Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir.
Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Ülkemizin, günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmemiz gerekmektedir. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz.
Üzerinde bulunduğumuz coğrafya, tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz, gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır.
Özetlemeye çalıştığım ve bir ferdi olmaktan iftihar ettiğimiz Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz.” Sözü ile Cumhuriyetimizi gençliğe emanet etmiştir.
Sizlerin de bu büyük emanetin değerini bileceğinize ve ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için gerekli çabayı, vatanseverliği ve sorumluluğu göstereceğinize inanıyorum. Sizlerin vatanına, milletine, manevi değerlerine bağlı çağdaş ve hür düşünceli, eğitilmiş insanlar olarak yetiştirildiğinizi görmek bu milletin en büyük idealidir.'' şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi.
Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kuş cenneti Putka Gölü, doğal koruma alanı oldu
YEREL HABERLER Kuş cenneti Putka Gölü, doğal koruma alanı oldu
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in Mevlid ...
Ardahan Belediyesi yol ve kaldırım onarım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Ardahan Belediyesi yol ve kaldırım onarım ...
Ardahan Memur-Sen'den "Macron" açıklaması
YEREL HABERLER Ardahan Memur-Sen'den "Macron" açıklaması
Emniyetin atış poligonu açıldı
YEREL HABERLER Emniyetin atış poligonu açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X