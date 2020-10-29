Çıldır'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Covid19 virüsü sebebiyle kısıtlı katılımcı ile kutlandı.
Çıldır Kaymakamlığı önünde gerçekleşen kutlama törenine, Çıldır Kaymakamı Alper Taş Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Tabu Komutanı Ercan Özcan Kurum Amirleri, Siyasi Parti ve STK temcileri, öğrenmenler ve İlçe halkı katıldı.
Pandemi nedeni ile sosyal mesafe aralıklarına uyularak gerçekleştirilen törende Türkiye Cumhuriyeti devleti adına tebrikleri, Alper Taş kabul ederek günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından resmi geçit töreni ile kutlamalar son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.