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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

İHA

Bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Ardahan'da Kura Nehri kenarındaki bataklığa saplanan inek, AFAD ekipleri tarafından halat bağlanıp, paletli iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Halilefendi Mahallesi'nde büyükbaş hayvan sürüsü Kura Ovası'nda otlarken, bir inek Kura Nehri kenarındaki bataklığa saplandı. Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için AFAD ekipleri seferber oldu.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, halat bağladıkları ineği, paletli iş makinesiyle çekerek, bataklıktan çıkardı.
Bir süre etrafına bakan inek daha sonra sürüye katılarak otlamaya devam etti.

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