Vali Hüseyin Öner, Okullarda Sürdürülen Güçlendirme ve Yenileme Çalışmalarını Denetledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezinde güçlendirme ve yenileme çalışması yapılan okullarda denetlemede bulundu.
Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve Çevre ev Şehircilik Müdürü Ulaş Karaca ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ki güçlendirme ve yenileme çalışmaları yerinde inceleyen Vali Öner, çalışmaların gidişatı hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Vali Öner, çalışmaların hızlı bitirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.